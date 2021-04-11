В Тольятти продавец попал под уголовное дело за продажу спиртного подростку

Инспекторы по делам несовершеннолетних во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции и представителями Общественного совета при УМВД России по Тольятти за три месяца текущего года выявили более 23 фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.16 КоАП РФ. В нескольких случаях факты продажи спиртного несовершеннолетним были задокументированы полицейскими повторно, в связи с чем возбуждены уголовные дела по статье 151.1 УК РФ.

Так, в начале апреля сотрудники тольяттинской полиции в магазине на ул. Автостроителей выявили факт продажи алкоголя 16-летнему подростку. Ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности. За повторное нарушение на нее возбудили уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции".