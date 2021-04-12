В Тольятти пресечена деятельность наркопритона

В полицию Тольятти поступила информация, что 43-летний мужчина может быть причастен к организации и содержанию наркопритона. В ходе отработки полученной информации полицейские опросили соседей предполагаемого злоумышленника, которые указали, что мужчина систематически предоставляет предположительно наркозависимым лицам помещение своей квартиры в одном из жилых домов, расположенных на ул. Механизаторов, для изготовления и потребления запрещенных веществ.

В результате проведения оперативных мероприятий полученные сведения подтвердились. В жилище подозреваемого правоохранители обнаружили граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В ходе обыска дома у злоумышленника полицейские обнаружили шприцы, другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Подозреваемый признался в противоправной деятельности и пояснил оперативникам, что разрешал собираться у него дома для потребления наркотиков за определенное вознаграждение — продукты питания, сигареты или спиртное. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении 43-летнего подозреваемого отделом дознания ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".