В Тольятти пресечена деятельность наркопритона

В полицию Тольятти поступила информация, что 43-летний мужчина может быть причастен к организации и содержанию наркопритона. В ходе отработки полученной информации полицейские опросили соседей предполагаемого злоумышленника, которые указали, что мужчина систематически предоставляет предположительно наркозависимым лицам помещение своей квартиры в одном из жилых домов, расположенных на ул. Механизаторов, для изготовления и потребления запрещенных веществ.
В результате проведения оперативных мероприятий полученные сведения подтвердились. В жилище подозреваемого правоохранители обнаружили граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.
В ходе обыска дома у злоумышленника полицейские обнаружили шприцы, другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.
Подозреваемый признался в противоправной деятельности и пояснил оперативникам, что разрешал собираться у него дома для потребления наркотиков за определенное вознаграждение — продукты питания, сигареты или спиртное. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В отношении 43-летнего подозреваемого отделом дознания ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .