Задержан молодой тольяттинец со 100 гр наркотика

В Тольятти задержан 18-летний местный житель, у которого в квартире, расположенной в одном из домов на бульваре Луначарского, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли 28 свертков с порошкообразным веществом.

Находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 100 граммов.

Как пояснил подозреваемый, запрещенное вещество он приобрел через сеть "Интернет" с целью дальнейшей продажи "закладочным" способом на территории города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств). В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, каналы поступления наркотиков, а также лиц, причастных к противоправной деятельности.