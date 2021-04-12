Тольяттинка перевела мошенникам 430 тыс. руб. за "страхование вкладов"

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В Тольятти 37-летняя местная жительница, инженер по качеству одного из акционерных обществ, в течение дня получила звонки с 10 абонентских номеров, зарегистрированных в Москве с предложением о страховании ее вкладов в одном из банков.