Самарцы за кражу крышек люков приговорены к исполнительным работам

В Самаре суд вынес приговор двум местным жителям, которые украли с трех канализационных люков крышки.

Осенью 2020 г. два жителя Самары вместе распивали спиртное во дворе на ул. Перекопской, после чего заметили на колодце крышку, которая "плохо лежит", и решили ее украсть. После этого они сели в машину и отправились по дворам в поисках новых целей. Один снимал крышки, другой подгонял машину и следил за обстановкой. Всего мужчины украли три крышки.

Благодаря камерам видеонаблюдения, записи с которых потом использовали правоохранительные органы для поиска похитителей, самарцы были найдены.

Украденное они спрятали недалеко от места преступления, в гаражах, под ковром. Рассчитывали позже сдать их в пункт приема и получить быструю прибыль. После задержания самарцы раскаялись и сотрудничали со следствием, сваливая вину на алкогольное опьянение.

Суд назначил мужчинам условное наказание и исправительные работы на 10 месяцев и полтора года с удержанием части заработка.