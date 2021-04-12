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ПСБ снижает ставки до 5,49% по военной ипотеке

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку.

До 30 апреля ПСБ предлагает военнослужащим специальную ставку 5,49% годовых и увеличенную до 4,07 млн рублей сумму кредита на покупку строящегося жилья, в том числе с использованием счетов эскроу, или готовой квартиры у застройщика. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости.

Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам также доступны удобные цифровые сервисы — оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут.

"ПСБ является лидером по выдачам кредитов военной ипотеки. Мы не только предлагаем наиболее выгодные условия кредитования, но и расширяем диапазон возможностей наших клиентов при выборе недвижимости. Снижение ставки по программе с господдержкой в совокупности с кредитованием объектов строительства с использованием счетов эскроу будет способствовать росту спроса военнослужащих на новостройки. Кроме того, специальное предложение позволит приобрести квартиры на вторичном рынке от застройщика по еще более выгодной ставке," — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

*Ставка 5,49% годовых по программе "Госпрограмма. Военная ипотека 2020" применяется в рамках акции до 30.04.2021 г (5,85% — после 30.04.2021) при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 01.07.2021. Максимальная сумма кредита до 4 070 000 руб. Первоначальный взнос от 15%. Минимальная сумма кредита — 700 тыс. рублей. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредита от 3 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Гид потребителя

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