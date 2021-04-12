ПСБ снижает ставки до 5,49% по военной ипотеке

ПСБ запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку.

До 30 апреля ПСБ предлагает военнослужащим специальную ставку 5,49% годовых и увеличенную до 4,07 млн рублей сумму кредита на покупку строящегося жилья, в том числе с использованием счетов эскроу, или готовой квартиры у застройщика. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости.

Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам также доступны удобные цифровые сервисы — оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут.

"ПСБ является лидером по выдачам кредитов военной ипотеки. Мы не только предлагаем наиболее выгодные условия кредитования, но и расширяем диапазон возможностей наших клиентов при выборе недвижимости. Снижение ставки по программе с господдержкой в совокупности с кредитованием объектов строительства с использованием счетов эскроу будет способствовать росту спроса военнослужащих на новостройки. Кроме того, специальное предложение позволит приобрести квартиры на вторичном рынке от застройщика по еще более выгодной ставке," — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.