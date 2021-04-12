В ПГУТИ всех желающих познакомят с уникальным роботом на Дне открытых дверей

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики в 2020/21 претерпел большие положительные изменения и готов встретить гостей на Дне открытых дверей.
В воскресенье, 18 апреля, двери университета цифрового развития откроются для абитуриентов и их родителей. Гостям будет представлен новый робот, который уже сейчас радует и удивляет студентов ВУЗа. На базе обновленной школы робототехники андроида уже научили взаимодействию с людьми и продолжают его совершенствовать.
Одним из обновлений ПГУТИ стало открытие новых лабораторий, в т. ч. лаборатории искусственного интеллекта, а также создание отраслевых кафедр компаний "Ростелеком" и "Почта России". Помимо этого, в университете появилось новое направление обучения "10.03.01 — Информационная безопасность", набор откроется уже этим летом.
На Дне открытых дверей гостей будет ждать необычное путешествие в мир технологий и информатизации. У абитуриентов и их родителей будет возможность лично пообщаться с деканами, проректорами и преподавателями университета, получить ответы на все вопросы, касающиеся приемной кампании 2021 года.
Но мероприятие можно будет посетить и не выходя из дома. Для этого ПГУТИ проведет онлайн-трансляцию всего мероприятия, но которой зрители смогут задать свои вопросы в прямом эфире.
День открытых дверей ПГУТИ состоится 18 апреля 2021 года по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, 77
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.