В ПГУТИ всех желающих познакомят с уникальным роботом на Дне открытых дверей

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики в 2020/21 претерпел большие положительные изменения и готов встретить гостей на Дне открытых дверей.

В воскресенье, 18 апреля, двери университета цифрового развития откроются для абитуриентов и их родителей. Гостям будет представлен новый робот, который уже сейчас радует и удивляет студентов ВУЗа. На базе обновленной школы робототехники андроида уже научили взаимодействию с людьми и продолжают его совершенствовать.

Одним из обновлений ПГУТИ стало открытие новых лабораторий, в т. ч. лаборатории искусственного интеллекта, а также создание отраслевых кафедр компаний "Ростелеком" и "Почта России". Помимо этого, в университете появилось новое направление обучения "10.03.01 — Информационная безопасность", набор откроется уже этим летом.

На Дне открытых дверей гостей будет ждать необычное путешествие в мир технологий и информатизации. У абитуриентов и их родителей будет возможность лично пообщаться с деканами, проректорами и преподавателями университета, получить ответы на все вопросы, касающиеся приемной кампании 2021 года.

Но мероприятие можно будет посетить и не выходя из дома. Для этого ПГУТИ проведет онлайн-трансляцию всего мероприятия, но которой зрители смогут задать свои вопросы в прямом эфире.

День открытых дверей ПГУТИ состоится 18 апреля 2021 года по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, 77