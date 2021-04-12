На коллегии областного министерства здравоохранения поставили задачу работать на опережение

9 апреля состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему "Здравоохранение Самарской области: итоги 2020 года, перспективные направления дальнейшего развития".

Председатель Самарской губернской думы, президент Самарского государственного медицинского университета, академик РАН Геннадий Котельников выразил особую благодарность сотрудникам отрасли здравоохранения региона, пожелал им здоровья и силы духа в борьбе с опасной инфекцией.

Об итогах 2020 года и перспективах дальнейшего развития отрасли рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Министр доложил о мерах, которые были приняты совместно министерством и правительством региона, чтобы организовать эффективную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в госпиталях, амбулаторных условиях, а затем реабилитацию в условиях санаториев.

"К сожалению, сложная эпидемическая ситуация привела к росту смертности населения губернии, прежде всего от болезней системы кровообращения, дыхания, пищеварения. Поэтому был разработан план мероприятий по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, профилактике общей заболеваемости, диспансеризации, активному привлечению граждан к здоровому образу жизни", — отметил министр.

Выступивший на заседании коллегии ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов подчеркнул, что университет считает работу с практическим здравоохранением одним из приоритетных направлений. А в период пандемии эта связь укрепилась еще больше.

Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов, рассказывая о развитии системы обязательного медицинского страхования в губернии, подчеркнул: "Благодаря финансовой поддержке Правительства РФ и Самарской области и мерам, принимаемым в течение всего года по упреждению неблагоприятных последствий недостатка финансирования медицинским организациям, удалось обеспечить работоспособность медицинских организаций, оплатить оказанную медицинскую помощь и не допустить роста кредиторской задолженности".

Взаимодействию с министерством здравоохранения Самарской области по вопросам обеспечения реализации и защиты прав граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь посвятила свое выступление уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Итоги работы кардиохирургической службы в период пандемии подвел главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Владимир Горячев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты губернии Павел Покровский отметил, что институты гражданского общества проявили себя в сложное время пандемии как партнеры регионального министерства здравоохранения. Они готовы и в 2021 году участвовать в системной работе по привлечению населения к профосмотрам, диспансеризации, вакцинации против новой коронавирусной инфекции.