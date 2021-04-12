На коллегии областного министерства здравоохранения поставили задачу работать на опережение

9 апреля состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему "Здравоохранение Самарской области: итоги 2020 года, перспективные направления дальнейшего развития".
Председатель Самарской губернской думы, президент Самарского государственного медицинского университета, академик РАН Геннадий Котельников выразил особую благодарность сотрудникам отрасли здравоохранения региона, пожелал им здоровья и силы духа в борьбе с опасной инфекцией.
Об итогах 2020 года и перспективах дальнейшего развития отрасли рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Министр доложил о мерах, которые были приняты совместно министерством и правительством региона, чтобы организовать эффективную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в госпиталях, амбулаторных условиях, а затем реабилитацию в условиях санаториев.
"К сожалению, сложная эпидемическая ситуация привела к росту смертности населения губернии, прежде всего от болезней системы кровообращения, дыхания, пищеварения. Поэтому был разработан план мероприятий по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, профилактике общей заболеваемости, диспансеризации, активному привлечению граждан к здоровому образу жизни", — отметил министр.
Выступивший на заседании коллегии ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов подчеркнул, что университет считает работу с практическим здравоохранением одним из приоритетных направлений. А в период пандемии эта связь укрепилась еще больше.
Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов, рассказывая о развитии системы обязательного медицинского страхования в губернии, подчеркнул: "Благодаря финансовой поддержке Правительства РФ и Самарской области и мерам, принимаемым в течение всего года по упреждению неблагоприятных последствий недостатка финансирования медицинским организациям, удалось обеспечить работоспособность медицинских организаций, оплатить оказанную медицинскую помощь и не допустить роста кредиторской задолженности".
Взаимодействию с министерством здравоохранения Самарской области по вопросам обеспечения реализации и защиты прав граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь посвятила свое выступление уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
Итоги работы кардиохирургической службы в период пандемии подвел главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Владимир Горячев.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты губернии Павел Покровский отметил, что институты гражданского общества проявили себя в сложное время пандемии как партнеры регионального министерства здравоохранения. Они готовы и в 2021 году участвовать в системной работе по привлечению населения к профосмотрам, диспансеризации, вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.