В Самарской области с начала года идет рост покупки жилья по льготной ипотеке

В первом квартале 2021 года на рынке жилья Самарской области отмечен рост сделок по льготному ипотечному кредитованию на 28%. Об этом в эфире федерального канала "Россия 24" заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, в 2020 году показатель "доступность жилья" являлся показателем эффективности верхнего уровня для высших должностных лиц регионов. Самарская область показала один из лучших результатов в стране и лидерский среди промышленно-развитых регионов.
Доступность жилья в Самарской области — самая высокая в ПФО: 64% доли населения имеют достаточный стабильный доход, чтобы взять ипотеку (на 13% больше, чем в среднем по РФ). Показатель рассчитывается на основании методики утвержденной Правительством РФ по данным Росстата и Центробанка.
В прошлом году темпы продажи жилья в Самарской области выросли на 28% в количественном и на 50% в денежном выражении по сравнению с 2019 годом. Эти цифры официально представлены регулярным мониторингом Центробанка.
Спрос на рынке жилищного строительства среди населения был поддержан, в том числе благодаря установленным льготам на ипотечные кредиты.
"Важным фактором доступности жилья является ипотечное кредитование. По итогам первого квартала этого года количество выданных льготных ипотечных кредитов в Самарской области уже превысило 5200 и это на 28% больше достаточно высоких показателей аналогичного периода прошлого года", — сообщил глава региона.
Дмитрий Азаров также подтвердил, что все плановые показатели национальных проектов в 2021 году, включая социальное и жилищное строительство, Самарская область выполнит в полном объеме.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!