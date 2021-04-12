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Губернатор Власть и политика

В Самарской области с начала года идет рост покупки жилья по льготной ипотеке

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2021 года на рынке жилья Самарской области отмечен рост сделок по льготному ипотечному кредитованию на 28%. Об этом в эфире федерального канала "Россия 24" заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в 2020 году показатель "доступность жилья" являлся показателем эффективности верхнего уровня для высших должностных лиц регионов. Самарская область показала один из лучших результатов в стране и лидерский среди промышленно-развитых регионов.

Доступность жилья в Самарской области — самая высокая в ПФО: 64% доли населения имеют достаточный стабильный доход, чтобы взять ипотеку (на 13% больше, чем в среднем по РФ). Показатель рассчитывается на основании методики утвержденной Правительством РФ по данным Росстата и Центробанка.

В прошлом году темпы продажи жилья в Самарской области выросли на 28% в количественном и на 50% в денежном выражении по сравнению с 2019 годом. Эти цифры официально представлены регулярным мониторингом Центробанка.

Спрос на рынке жилищного строительства среди населения был поддержан, в том числе благодаря установленным льготам на ипотечные кредиты.

"Важным фактором доступности жилья является ипотечное кредитование. По итогам первого квартала этого года количество выданных льготных ипотечных кредитов в Самарской области уже превысило 5200 и это на 28% больше достаточно высоких показателей аналогичного периода прошлого года", — сообщил глава региона.

Дмитрий Азаров также подтвердил, что все плановые показатели национальных проектов в 2021 году, включая социальное и жилищное строительство, Самарская область выполнит в полном объеме.

Гид потребителя

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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