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Дмитрий Азаров поздравил с Днем космонавтики ветерана РКЦ "Прогресс" Татьяну Сенкевич

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День космонавтки губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил ветерана РКЦ "Прогресс" Татьяну Сенкевич — ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей.

Татьяна Николаевна вышла на пенсию в ноябре 2019 года. До этого она 47 лет проработала на аэрокосмическом флагмане губернии, где занималась в том числе подготовкой техзадания на разработку системы управления перспективных ракет-носителей, технических и эскизных проектов. При ее непосредственном участии был создан космический комплекс ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а, пуск которого с пилотируемым кораблем серии "Союз МС" в беспилотном варианте 22 августа 2019 года стал 1910-м пуском ракет-носителей производства АО "РКЦ "Прогресс".

Татьяна Сенкевич не только вела больную научную и конструкторскую работу, но и лично участвовала в испытаниях систем управления ракет-носителей "Союз" различный модификаций на космодромах "Плесецк" и "Байконур". Ветераном запущено более 100 ракет, но она признается: своим "ребенком" считает ракету-носитель "Союз-ФГ".

"Первый раз мы ее запустили в 2005 году. Я написала к ней всю инструкцию на завод, на "техничку", на старт и на пуск, — рассказала Татьяна Сенкевич. — Свое место я нашла, мне очень нравилась моя работа: не было ни одного дня, похожего на другой, все время что-то новое".

Особого внимания заслуживает наставническая деятельность Татьяны Николаевны: свой колоссальный инженерный опыт и знания она передавала   молодым сотрудникам отдела как в годы работы предприятия, так и продолжает это делать сейчас, будучи на пенсии. Женщина вдохновляет свои примером не только сотрудников завода, но и близких: примеру Татьяны Николаевны последовал племянник, сейчас он работает на РКЦ "Прогресс".

Дмитрий Азаров поблагодарил ветерана за вклад в развитие авиакосмической отрасли, воспитание целой плеяды высококлассных специалистов, которые в настоящее время обеспечивают запуски ракет-носителей "Союз", "Союз-2" и "Союз-СТ", и вручил высокую государственную награду — медаль "За заслуги в освоении космоса".

"Вы по праву достойны этой медали, и для меня большая честь ее вам вручить в этот торжественный день, всенародный праздник в нашей стране, да еще и в юбилейный год, — обратился к Татьяне Сенкевич Дмитрий Азаров. — Спасибо за ваш труд! Доброго здоровья, новых успехов и новых космических высот".

Общаясь с Татьяной Николаевной, Дмитрий Азаров отметил, что сейчас РКЦ "Прогресс" успешно развивается: есть программа, перспективные проекты, а в руководстве предприятия — земляки-самарцы, которые ратуют за процветание легендарного завода.

Татьяна Сенкевич поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку предприятия, особенно в непростой период 2011–2012 годов: тогда еще мэр Самары Дмитрий Азаров лично связался с руководством Роскосмоса и в результате удалось избежать массовых сокращений на предприятии.

Глава региона отметил, что стабильная работа РКЦ важна для всей губернии, тысячи людей самых разных профессий болеют душой за выпуск ракет-носителей. "Когда работаю в муниципальных районах, люди даже из самых дальних деревень спрашивают: "Как там наш "Прогресс", все ли хорошо? Так что от работы нашего флагмана зависит очень многое, в том числе, и социальное самочувствие наших земляков", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

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