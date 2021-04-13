"Крылья Советов" одержали 10 побед подряд, обыграв "Волгарь"

В понедельник, 12 апреля, "Крылья Советов" в Астрахани на стадионе "Центральный" одержали победу над "Волгарем" - 1:0.

На 69 минуте встречи за фол на Дмитрии Кабутове был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Иван Сергеев. На 88 минуте встречи Сергей Божин получил второе предупреждение в матче, а на пятой компенсированной минуте был удален Максим Витюгов, но самарцы смогли удержать победный счет – 1:0.

Иван Сергеев, забивший в этой встречи свой 33-ий гол, отличается восьмой матч подряд. В них он огорчил соперников 12 раз. Самарский бомбардир реализовал все 5 пенальти, которые исполнял.

"Крылья" одержали десятую подряд победу и установили по этому показателю новый рекорд ФНЛ. Разница мячей в этих встречах 26:2.

В следующем матче наша команда на "Солидарность Арене" принимает воронежский "Факел". Игра 37-го тура Олимп – Первенства ФНЛ состоится в субботу, 17 апреля, в 15:00.