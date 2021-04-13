Клиенты Открытие Private Banking побывали на Арт-пикнике в Пушкинском музее

12 апреля клиенты Открытие Private Banking со своими детьми стали участниками Арт-пикника в ГМИИ имени А. С. Пушкина. Мероприятие прошло при поддержке арт-клуба KidsArtWeekend.

В понедельник, когда в Пушкинском музее выходной, клиенты Открытие Private Banking с детьми стали специальными гостями одного из самых знаменитых музеев мира.

Дети прошли увлекательный квест, рассматривая картины величайших мастеров импрессионизма и постимпрессионизма: Винсента Ван Гога, Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Гогена. Специально для детей организаторы устроили эксперименты с музыкой, цветом и формой. В это время для родителей была организована арт-экскурсия по первой в России персональной выставке "Путешествие души" известного американского художника Билла Виолы, работающего в жанре видеоарта.

После экскурсий родители и дети собрались в фойе, чтобы обсудить увиденное и обменяться впечатлениями.