Клиенты Открытие Private Banking побывали на Арт-пикнике в Пушкинском музее

12 апреля клиенты Открытие Private Banking со своими детьми стали участниками Арт-пикника в ГМИИ имени А. С. Пушкина. Мероприятие прошло при поддержке арт-клуба KidsArtWeekend.
В понедельник, когда в Пушкинском музее выходной, клиенты Открытие Private Banking с детьми стали специальными гостями одного из самых знаменитых музеев мира.
Дети прошли увлекательный квест, рассматривая картины величайших мастеров импрессионизма и постимпрессионизма: Винсента Ван Гога, Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Гогена. Специально для детей организаторы устроили эксперименты с музыкой, цветом и формой. В это время для родителей была организована арт-экскурсия по первой в России персональной выставке "Путешествие души" известного американского художника Билла Виолы, работающего в жанре видеоарта.
После экскурсий родители и дети собрались в фойе, чтобы обсудить увиденное и обменяться впечатлениями.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.