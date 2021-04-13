СДЦ выставит на торги KIN.UP

Основной кредитор ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) - АО АКБ "Газбанк - согласовал продажу комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. Общая его стоимость составляет 930,9 млн руб., из них имущества в залоге у банка - на сумму 522,5 млн рублей.

Самые дорогие объекты - это залоговая недвижимость: корпусы 49 и 49а, которые выходят на набережную, и земля под ними. Суммарная стоимость этих активов оценена в 394,7 млн рублей.

Здание самого развлекательного комплекса KIN.UP площадью 10,3 тыс. кв. м стоит 66,2 млн руб., земля под ним (почти 6 тыс. кв. м) - 46 млн рублей. Из крупной недвижимости в списке также помещения в корпусе ресторана "Марракеш" (39,7 млн руб.) и здание береговой галереи площадью 5 тыс. кв. м (66,3 млн руб.).

Имущество всего комплекса будет выставлено единым лотом. При повторных торгах цена будет падать на 10%, но не ниже 427,3 млн рублей.

Напомним, СДЦ признали банкротом в 2018 году. В прошлом году конкурсный управляющий вернула в массу имущество развлекательного комплекса KIN.UP. Ранее недвижимость принадлежала вдове самарского депутата Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Также сообщалось о планах ассоциации "Берег" осваивать площадку KIN.UP.