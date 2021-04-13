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Девелопмент Строительство и недвижимость

СДЦ выставит на торги KIN.UP

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основной кредитор ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) - АО АКБ "Газбанк - согласовал продажу комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. Общая его стоимость составляет 930,9 млн руб., из них имущества в залоге у банка - на сумму 522,5 млн рублей.

Фото: Артем Пигарев

Самые дорогие объекты - это залоговая недвижимость: корпусы 49 и 49а, которые выходят на набережную, и земля под ними. Суммарная стоимость этих активов оценена в 394,7 млн рублей.

Здание самого развлекательного комплекса KIN.UP площадью 10,3 тыс. кв. м стоит 66,2 млн руб., земля под ним (почти 6 тыс. кв. м) - 46 млн рублей. Из крупной недвижимости в списке также помещения в корпусе ресторана "Марракеш" (39,7 млн руб.) и здание береговой галереи площадью 5 тыс. кв. м (66,3 млн руб.).

Имущество всего комплекса будет выставлено единым лотом. При повторных торгах цена будет падать на 10%, но не ниже 427,3 млн рублей.

Напомним, СДЦ признали банкротом в 2018 году. В прошлом году конкурсный управляющий вернула в массу имущество развлекательного комплекса KIN.UP. Ранее недвижимость принадлежала вдове самарского депутата Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Также сообщалось о планах ассоциации "Берег" осваивать площадку KIN.UP.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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