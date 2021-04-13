ВТБ запустил вклад "Ваш пенсионный"

ВТБ вводит в действие среднесрочный вклад для старшего поколения "Ваш Пенсионный". Ставка по вкладу составит 4,2% годовых с учетом капитализации процентов, а подключение опции "Сбережения" к Мультикарте позволит увеличить доходность депозита до 5,2%.
Срок размещения средств на вкладе "Ваш пенсионный" составляет 2 года. Минимальная сумма вклада составляет 1 тыс. рублей, при этом вкладчику доступны снятие и пополнение денежных средств на всем протяжении действия вклада.
Открытие вклада "Ваш пенсионный" доступно как в ВТБ Онлайн, так и в отделениях банка. Доходность депозита можно увеличить на 1 п. п. за счет подключения опции "Сбережения" к Мультикарте.
"Работа с клиентами старшего поколения является для ВТБ приоритетной задачей. Сейчас пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ВТБ, начисляется 4% на остаток по текущему счету. Новый вклад пополнил линейку специальных продуктов для клиентов старшего поколения и продолжает курс банка на создание комплексного предложения для пенсионеров", — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.