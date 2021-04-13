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Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королева

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королева по развитию механизмов технологического предпринимательства на площадках университетов.

Премьер-министр добавил, что намерен поручить Минобрнауки РФ проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты".

Встреча премьер-министра Михаила Мишустина со студентами и аспирантами ведущих аэрокосмических вузов России, приуроченная к 60-й годовщине полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина, состоялась в понедельник, 12 апреля, на площадке Московского авиационного института (МАИ).

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева представляли лидер международной студенческой группы по разработке малого межпланетного космического аппарата Артем Гуренков, руководитель студенческого конструкторского бюро "RocketLAV" Антон Полтораднев и молодежный лидер научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" (НИЛ-102) Дмитрий Соболев.

В своем выступлении Артем Гуренков обратил внимание премьер-министра, что деятельность современного исследовательского коллектива уже не ограничивается исключительно областью научного поиска и технических разработок.

"Необходимо, чтобы в будущем это приносило какой-то доход, то есть создать для этого предприятие, производство. Как минимум принести пользу обществу, получить моральное удовлетворение от проделанной работы. Как, на ваш взгляд, будет выглядеть перспектива развития предпринимательской деятельности на площадках университетов?" - спросил студент.

Михаил Мишустин подчеркнул, что технологический подход к стартапам должен быть инкорпорирован в систему высшего образования РФ.

"Без сомнения, востребованность технологий, новых идей, в том числе тех, что реализуют молодые люди, - это сложный процесс формирования отраслевых требований. Частная компания, государственная компания, которая занимается какой-то разработкой, такие требования имеют. Им нужны новые идеи и технологии. Соединить эти отраслевые требования с тем, что ребята делают, - важная задача. Такая задача перед нами и стоит", - заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, подход инвестиционных компаний к оценке стартапов также необходимо включить в программу образования.

"Люди, которые правильно выбирают стартапы (а в мире не так уж много стартапов, которые приносят огромные доходы), являются в этом смысле самыми талантливыми и успешными. Поэтому сделаем все необходимое, чтобы стартапы как школы были инкорпорированы в университете. Я Валерия Николаевича [Фалькова] попрошу, чтобы мы об этом поговорили еще на правительстве", - отметил Михаил Мишустин.

Отметим, что Самарский университет им. Королева системно и последовательно реализует комплекс мер, направленных на развитие и поддержку технологического предпринимательства. Поддержку инновационных технологических проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей осуществляет стартап-центр Самарского университета.

С прошлого года ведется набор студентов на программу дополнительного образования "Технологическое предпринимательство". Она направлена на генерацию идей технологических стартапов, позволяет ее участникам собрать проектную команду, сформировать компетенции по управлению бизнесом, получить финансирование проекта и защитить диплом в форме стартап-проекта.

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