ПСБ улучшает условия по обмену валют

ПСБ улучшает условия валютно-обменных операций для розничных клиентов и предлагает льготный курс при обмене суммы от 10 тысяч рублей либо эквивалент в долларах США или евро.
При этом чем больше сумма операции по обмену, тем меньше разница биржевого и банковского курсов. Услугой обмена валюты по льготному курсу можно воспользоваться в любом офисе ПСБ, мобильном и интернет-банке.
"С начала года мы видим устойчивый рост спроса клиентов на валютно-обменные операции: с одной стороны, с введением ограничительных мер люди значительно реже посещают зарубежные страны, с другой, они стали чаще диверсифицировать средства в разные валюты на случай колебания курсов. Ежемесячно наши клиенты проводят около 20 тысяч таких операций, и этот показатель ощутимо растет. Поэтому мы приняли решение снизить спреды, чтобы клиенты могли обменивать валюту по более выгодному курсу", — отмечает руководитель центра по развитию накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.
Ранее минимальная сумма обмена по льготному курсу составляла 100 тысяч рублей в интернет- и мобильном банке и 500 тысяч рублей в офисе.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.