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ПСБ улучшает условия по обмену валют

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ улучшает условия валютно-обменных операций для розничных клиентов и предлагает льготный курс при обмене суммы от 10 тысяч рублей либо эквивалент в долларах США или евро.

При этом чем больше сумма операции по обмену, тем меньше разница биржевого и банковского курсов. Услугой обмена валюты по льготному курсу можно воспользоваться в любом офисе ПСБ, мобильном и интернет-банке.

"С начала года мы видим устойчивый рост спроса клиентов на валютно-обменные операции: с одной стороны, с введением ограничительных мер люди значительно реже посещают зарубежные страны, с другой, они стали чаще диверсифицировать средства в разные валюты на случай колебания курсов. Ежемесячно наши клиенты проводят около 20 тысяч таких операций, и этот показатель ощутимо растет. Поэтому мы приняли решение снизить спреды, чтобы клиенты могли обменивать валюту по более выгодному курсу", — отмечает руководитель центра по развитию накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Ранее минимальная сумма обмена по льготному курсу составляла 100 тысяч рублей в интернет- и мобильном банке и 500 тысяч рублей в офисе.

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