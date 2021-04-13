Сотрудника строительной фирмы из Самарской области будут судить за коммерческий подкуп

В Волжский районный суд Самарской области направили для рассмотрения уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, сотрудник организации, занимавшейся ремонтом и строительством дорог, получил от директора магазина в пос. Просвет 200 тыс. рублей. За это строители должны были занизить уровень тротуара напротив торговой точки, что противоречило утвержденному проекту.