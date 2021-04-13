Инкассатора из Самары обвиняют в хищении 1 млн рублей

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении миллиона рублей у банка, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, преступление совершил мужчина, работавший инкассатором. 20 марта 2018 г. он принял у сотрудника банка сейф-пакет с 1 млн руб., но не передал деньги сотруднику инкассаторского центра, а оставил себе.