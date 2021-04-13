В Самаре расскажут, как в XIX веке печатали фотографии

В субботу, 17 апреля, в 16:00 Музей модерна приглашает на лекцию-практику Филиппа Елистратова Сarte de Visite, посвященную съемке, изготовлению и печати фотографии рубежа XIX-XX веков.

50 лет существования фотографии весь мир изготавливал отпечатки на альбуминовой бумаге. Простой портрет на память carte de visite, открытка с достопримечательностью, снимки технического или научного характера - все это стало неотъемлемой частью быта второй половины XIX века.

Клуб аналоговой фотографии в Самаре исследовал и реконструировал этот процесс: участники клуба изготовили альбумин, покрыли им бумагу, отсняли негативы в интерьерах Музея модерна и напечатали несколько фотографий. На лекции расскажут, какой тогда была фотография, а также покажут финальную стадию изготовления отпечатка.