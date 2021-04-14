В Самаре рухнула стена дома

В среду, 14 апреля, примерно в 7:30 в Самаре произошло обрушение части стены многоквартирного трехэтажного жилого дома по ул. Садовой, 5, сообщает прокуратура Самарской области.

Обошлось без погибших и пострадавших нет. Из дома эвакуировано 14 человек.

На месте происшествия работу правоохранительных и контролирующих органов координирует заместитель прокурора области Алексей Павлов.

"Прокуратура Самарского района проводит проверку в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. На контроль взят вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан", - сообщает надзорное ведомство.