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ПСБ повторно запускает промо-вклад "Годовой бонус"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ повторно запускает промо-вклад "Годовой бонус" и увеличивает максимальную доходность на 0,25 п. п. — до 5,35%. Предложение действует с 15 по 24 апреля 2021 года и доступно для всех клиентов, размещающих новые средства в банке. Открыть вклад можно в любом офисе ПСБ.

Минимальная сумма вклада "Годовой бонус" — 1 млн рублей, он открывается на срок 397 или 732 дня по ставке от 5% до 5,35% годовых (в зависимости от суммы и срока). Вклад можно пополнять на любую сумму в течение первых 30 дней с даты открытия, расходные операции не предусмотрены.

"В марте мы уже запускали промо-вклад "Годовой бонус", и предложение пользовалось популярностью у клиентов. Весной сберегательная активность россиян возрастает — многие компании выплачивают бонусы, и сотрудники выбирают наиболее выгодные варианты размещения средств. Учитывая высокий интерес клиентов к вкладу, мы приняли решение повторно запустить его, сделав условия еще более выгодными", — отметила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Условия привлечения срочного банковского вклада "Годовой бонус": открытие вклада возможно в период с 15 апреля 2021 г. по 24 апреля 2021 г. (включительно) в офисах ПАО "Промсвязьбанк" при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Валюта вклада — рубли. Срок вклада: 397, 732 дня. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более трех раз на условиях вклада "Моя выгода"; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора. Дополнительные условия: вклад допускается к открытию (в том числе пополнению) при условии увеличения максимального совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах в ПАО "Промсвязьбанк" за февраль и март 2021 г. на сумму вклада. Ставки по срочному банковскому вкладу "Годовой бонус": Сумма вклада: от 1 000 000 руб. срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 5,0%, срок вклада 732 дней, годовая процентная ставка 5,1%. Сумма вклада: от 1 500 000 руб. срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 5,1%, срок вклада 732 дней, годовая процентная ставка 5,25%. Сумма вклада: от 2 000 000 руб. срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 5,15%, срок вклада 732 дней, годовая процентная ставка 5,35%. Полные условия — на сайте www.psbank.ru и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО "Промсвязьбанк", генеральная лицензия № 3251.

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