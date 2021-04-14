Тольяттинец прописал в своей "однушке" 25 мигрантов

В Тольятти выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Установлено, что в декабре безработный 43–летний житель Центрального района по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на ул. Лесной незаконно поставил на миграционный учет 25 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно приступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 15 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.