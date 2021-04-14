Следователи начали проверку по факту обрушения стены дома в Самаре

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары регионального СК РФ начал доследственную проверку в связи с обрушением части стены трехэтажного дома на ул. Садовой, 5а. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло утром 14 апреля. Площадь обрушения составила 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались14 человек, из них пять детей.

Дом был построен в 1917 году. В 2015 г. его признали аварийным.

На месте происшествия работу правоохранительных и контролирующих органов координирует зампрокурора области Алексей Павлов. "Прокуратура Самарского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. На контроль взят вопрос обеспечения временным жильем пострадавших граждан", — сообщает надзорное ведомство.

Проверку по факту случившегося начали сотрудники Ленинского МСО СУ СК РФ по Самарской области.