Бывшего оперативника транспортной полиции из Кинеля будут судить за кражу рельсов

В Самарской области завершено расследование уголовного дела бывшего оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО полиции на станции Кинель Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Его обвиняют в покушении на кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
Кроме того, в качестве обвиняемого по уголовному делу проходит ранее судимый, безработный житель Самары, который осуществлял кражи и реализовывал похищенное.
По версии следствия, в сентябре и октябре 2020 г. мужчины организовали хищение железнодорожных рельсов на объектах, входящих в зону обслуживания Линейного отдела полиции на станции Кинель.
"Действующий сотрудник полиции обладал информацией об инфраструктуре Жигулевской дистанции пути и предоставлял соучастнику информацию о месте нахождения рельсов, времени совершения хищения и иную необходимую информацию", — поясняют в Приволжском СУТ СК РФ. Злоумышленники демонтировали рельсы и увозили их на машине, а позже сдавали в пункты приема металлолома.
Преступление выявили сотрудниками ОУР Тольяттинского ЛОП, похитителя поймали на месте преступления. Позже на допросе он рассказал, что к кражам причастен сотрудник полиции.
Материалы уголовного дела направлены в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .