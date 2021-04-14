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Преступления Происшествия

Бывшего оперативника транспортной полиции из Кинеля будут судить за кражу рельсов

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершено расследование уголовного дела бывшего оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО полиции на станции Кинель Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Его обвиняют в покушении на кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Кроме того, в качестве обвиняемого по уголовному делу проходит ранее судимый, безработный житель Самары, который осуществлял кражи и реализовывал похищенное.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2020 г. мужчины организовали хищение железнодорожных рельсов на объектах, входящих в зону обслуживания Линейного отдела полиции на станции Кинель.

"Действующий сотрудник полиции обладал информацией об инфраструктуре Жигулевской дистанции пути и предоставлял соучастнику информацию о месте нахождения рельсов, времени совершения хищения и иную необходимую информацию", — поясняют в Приволжском СУТ СК РФ. Злоумышленники демонтировали рельсы и увозили их на машине, а позже сдавали в пункты приема металлолома.

Преступление выявили сотрудниками ОУР Тольяттинского ЛОП, похитителя поймали на месте преступления. Позже на допросе он рассказал, что к кражам причастен сотрудник полиции.

Материалы уголовного дела направлены в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения.

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я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

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