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Строительство Строительство и недвижимость

Более 122 млн рублей выделят на капремонт двух насосных станций Ольгинской оросительной системы

БЕЗЕНЧУК. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз" объявило конкурс на поиск подрядчиков, которые капитально отремонтируют две насосные станции – НС-2 и НС-3 – Ольгинской оросительной системы в Безенчукском районе.

На сайте госзакупок опубликованы два лота. Общая начальная цена контракта обоих превышает 122 млн рублей.

На ремонт насосной станции НС-2 выделено 57,3 млн рублей, на НС-3 — 64,8 млн рублей. Согласно конкурсной документации, срок действия контракта истекает в конце ноября текущего года.

К работам планируется приступить в мае. Среди них: зачистка территории, ремонт зданий насосных станций, ремонт внутренних помещений, фасада, технологического оборудования, систем электроснабжения и автоматизации. Кроме того, предстоит выполнить благоустройство территории. Пусконаладка запланирована на ноябрь.

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