Более 122 млн рублей выделят на капремонт двух насосных станций Ольгинской оросительной системы

ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз" объявило конкурс на поиск подрядчиков, которые капитально отремонтируют две насосные станции – НС-2 и НС-3 – Ольгинской оросительной системы в Безенчукском районе.
На сайте госзакупок опубликованы два лота. Общая начальная цена контракта обоих превышает 122 млн рублей.
На ремонт насосной станции НС-2 выделено 57,3 млн рублей, на НС-3 — 64,8 млн рублей. Согласно конкурсной документации, срок действия контракта истекает в конце ноября текущего года.
К работам планируется приступить в мае. Среди них: зачистка территории, ремонт зданий насосных станций, ремонт внутренних помещений, фасада, технологического оборудования, систем электроснабжения и автоматизации. Кроме того, предстоит выполнить благоустройство территории. Пусконаладка запланирована на ноябрь.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))