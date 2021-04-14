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Банк "Открытие" запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С новым ипотечным продуктом "Рефинансирование Плюс" клиенты смогут не только рефинансировать ипотеку по лучшим условиям, но и получить дополнительные денежные средства под ипотечную ставку.

Базовая ставка по новому продукту — 8,3% годовых. До 7,8% годовых ставка может быть снижена для заявок, оформленных на сайте или у партнёров банка, а также для корпоративных и зарплатных клиентов.

Сумма ипотечного кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Размер дополнительной суммы составляет от 200 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от размера ипотечного кредита и стоимости квартиры. Срок кредитования — до 30 лет.

"Рефинансирование ранее оформленной ипотеки продолжает пользоваться повышенным спросом. При этом клиентам зачастую требуются дополнительные кредитные средства на ремонт, покупку мебели, иные нужды, — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка "Открытие". — Мы рады предложить своим клиентам ипотечный продукт с широкими возможностями, который позволит им не только улучшить условия по действующему ипотечному кредиту, но и получить дополнительные средства по хорошей ипотечной ставке и реализовать свои давние мечты".

Полный список всех преимуществ и условий по продукту доступен на сайте банка (ссылка).

Банк "Открытие" входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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