На самарской набережной начали мыть пешеходные дорожки

На самарской набережной порядка 40 человек занимаются уборкой в рамках городского месячника по благоустройству.

Две поливочно-моечные машины выходят ранним утром — уже после 05:00 и до 10:00 стараются отмыть все 4,5 километра очередей, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия "Самарская набережная".

Например, чтобы отмыть только один участок — от спортивного плавательного комплекса ЦСКА до перекрестка Волжского проспекта и улицы Лесной, требуется 15 тысяч литров воды.



Также сотрудники почти закончили рыхление остатков снега на газонах, продолжают сгребать прошлогоднюю сухую листву.

Далее предстоит побелка деревьев. Со следующей недели начнется ремонт и покраска скамеек, урн, оградительных конструкций. Кроме того, с понедельника будут разобраны калды, которые перед зимним сезоном были смонтированы возле катка.

Помимо того, в этом сезоне запланирована покраска покрытия велодорожек в отдельных локациях. А когда установится стабильная и достаточно теплая погода, на набережную из теплиц МП "Спецремстройзеленхоз" "переедут" кадки с пальмами.

Работы должны закончиться к концу апреля.