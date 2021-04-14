На самарской набережной начали мыть пешеходные дорожки

На самарской набережной порядка 40 человек занимаются уборкой в рамках городского месячника по благоустройству.
Две поливочно-моечные машины выходят ранним утром — уже после 05:00 и до 10:00 стараются отмыть все 4,5 километра очередей, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия "Самарская набережная".
Например, чтобы отмыть только один участок — от спортивного плавательного комплекса ЦСКА до перекрестка Волжского проспекта и улицы Лесной, требуется 15 тысяч литров воды.
Также сотрудники почти закончили рыхление остатков снега на газонах, продолжают сгребать прошлогоднюю сухую листву.
Далее предстоит побелка деревьев. Со следующей недели начнется ремонт и покраска скамеек, урн, оградительных конструкций. Кроме того, с понедельника будут разобраны калды, которые перед зимним сезоном были смонтированы возле катка.
Помимо того, в этом сезоне запланирована покраска покрытия велодорожек в отдельных локациях. А когда установится стабильная и достаточно теплая погода, на набережную из теплиц МП "Спецремстройзеленхоз" "переедут" кадки с пальмами.
Работы должны закончиться к концу апреля.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...