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Облправительство Власть и политика

Область прокредитует проектирование очистных сооружений в Кинеле

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинель получит бюджетный кредит на проектные работы по модернизации очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский. Такая информация была озвучена на очередном заседании правительства Самарской области 14 апреля.

Инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений реализуется по нацпроекту "Экология" и областной государственной программе "Оздоровление Волги".

Бюджетный кредит в сумме 42 млн руб. будет предоставлен под ¼ часть действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ на срок до трех лет.

"Мы фактически делим с муниципалитетами расходы на реализацию проектов, которые включены в национальные проекты, предлагая муниципалитетам за счет местных бюджетов разрабатывать проектно-сметную документацию. Сумма здесь немаленькая, поэтому выбран более мягкий вариант — привлечение бюджетного кредита", — отметил первый вице-губернатор - председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

На строительно-монтажные работы по указанным объектам предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджетов. "Проект полностью обеспечен финансированием", — подчеркнул председатель правительства.

Также положительно решены вопросы предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Большеглушицкий, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский, потребность в которых связана с необходимостью рефинансирования долговых обязательств муниципальных  районов перед областным бюджетом.

Кроме того, кабинетом министров принято предложение областного министерства транспорта и автомобильных дорог внести на рассмотрение Самарской губернской думы законопроект, направленный на увеличение заработной платы водителей, осуществляющих перевозки по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы. Проект областного закона подготовлен в целях приведения законодательства Самарской области в соответствие с действующим законодательством РФ в части доведения заработной платы водителя до минимального размера оплаты труда.

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