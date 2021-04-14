Область прокредитует проектирование очистных сооружений в Кинеле

Кинель получит бюджетный кредит на проектные работы по модернизации очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский. Такая информация была озвучена на очередном заседании правительства Самарской области 14 апреля.
Инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений реализуется по нацпроекту "Экология" и областной государственной программе "Оздоровление Волги".
Бюджетный кредит в сумме 42 млн руб. будет предоставлен под ¼ часть действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ на срок до трех лет.
"Мы фактически делим с муниципалитетами расходы на реализацию проектов, которые включены в национальные проекты, предлагая муниципалитетам за счет местных бюджетов разрабатывать проектно-сметную документацию. Сумма здесь немаленькая, поэтому выбран более мягкий вариант — привлечение бюджетного кредита", — отметил первый вице-губернатор - председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
На строительно-монтажные работы по указанным объектам предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджетов. "Проект полностью обеспечен финансированием", — подчеркнул председатель правительства.
Также положительно решены вопросы предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Большеглушицкий, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский, потребность в которых связана с необходимостью рефинансирования долговых обязательств муниципальных районов перед областным бюджетом.
Кроме того, кабинетом министров принято предложение областного министерства транспорта и автомобильных дорог внести на рассмотрение Самарской губернской думы законопроект, направленный на увеличение заработной платы водителей, осуществляющих перевозки по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы. Проект областного закона подготовлен в целях приведения законодательства Самарской области в соответствие с действующим законодательством РФ в части доведения заработной платы водителя до минимального размера оплаты труда.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.