Российский производитель бесконтактных платежных устройств, смарт-карт и RFID-оборудования ISBC, международная платежная система Мastercard и европейский разработчик услуг по токенизации (записи данных банковской карты в зашифрованном виде) Fidesmo запустили брелок из линейки платежных устройств ISBC Pay. С его помощью держатели карт Masterсard банка "Открытие" могут оплачивать товары и услуги в любых бесконтактных терминалах.
В России к новому проекту на первом этапе, кроме "Открытия" присоединились еще семь банков-партнеров.
Новое устройство можно приобрести на сайте isbc-pay.ru. В форме заказа достаточно указать адрес электронной почты, ввести данные карты Mastercard и адрес для доставки. Для безопасности после получения брелок необходимо активировать на сайте Fidesmo c помощью СМС-подтверждения на номер телефона, к которому привязан банковский счет пользователя.
ISBC Pay дополняет уже привычные для россиян способы оплаты — пластиковые карты, cмартфоны, браслеты и часы с технологией NFC. При этом у брелока отсутствует батарейка: поэтому он не разрядится и не подведет в нужный момент. С невозможностью оплаты из-за севших аккумуляторов регулярно сталкиваются до 15% пользователей NFC-устройств, по данным исследования ISBC.
Линейка ISBC Pay — автономные устройства c записанным токеном (данными карты в зашифрованном виде), что дает клиентам ряд преимуществ по сравнению с картой. Например, пластиковую или виртуальную банковскую карту можно записать на брелок и повесить его на связку ключей от дома, чтобы всегда иметь с собой. Можно выпустить несколько брелоков к одной карте. Кроме того, они безопаснее, так как на них отсутствуют персональные данные: ФИО, PAN или CVV. При необходимости брелок можно временно заблокировать, при этом статус основной карты не изменится, и ей можно продолжать совершать транзакции.
Безопасность устройств ISBC Pay подтверждена сертификацией международной платежной системы Mastercard. Все данные карт передаются на сайте ISBC Pay исключительно с использованием шифрования, соответствующего стандарту PCI-DSS.
Брелоки ISBC Pay выполнены в концепции "ART IN YOUR POCKET" ("ИСКУССТВО В КАРМАНЕ"), каждое устройство — фрагмент произведения искусства. На старте пользователям будут доступны более 50 дизайнов брелока из 6 коллекций, в том числе работы Густава Климта, Эдуара Мане, Винсента Ван Гога и других знаменитых художников.
Гаджет выполнен из пластика и покрыт специальным составом, защищающим краски от выгорания и механических повреждений. В основе продукта NFC-чип и защищенный софт компании Fidesmo.
"Мы рады максимально быстро предоставлять клиентам самые современные технологии и способы оплаты. Поэтому мы одними из первых в России расширили линейку платежных устройств, добавив в нее брелок из семейства ISBC Pay. Банк предлагает своим клиентам большое многообразие платежных сервисов, мы в том числе расширяем возможности по токенизации карт. Теперь наши клиенты — держатели карт Мastercard могут приобрести новый девайс и совершать покупки с его помощью, оставив карту дома", — отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.