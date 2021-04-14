Жительницу Самарской области поймали на контрабанде сильнодействующих таблеток для похудения

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Чапаевска. Ее подозревают в "отмывании" денег, приобретенных преступным путем.

Как сообщает ведомство, сотрудники таможни обнаружили, что с 2018 г. женщина занималась контрабандой препаратов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. Нелегальный товар она ввозила из Киргизии и сбывала в одном из ТЦ в Чапаевске или через почтовые отправления.

Оперативники организовали "проверочную закупку", во время которой подозреваемая сбыла 15,78 г препарата FATZOrb. Позже у нее изъяли партию таблеток для похудения общей массой более 1,5 кг.

Общая сумма выручки подозреваемой за два года нелегальной деятельности могла составить около 4 млн рублей. По мнению правоохранителей, незаконно полученные деньги женщина легализовала через покупку имущества, оформленного на члена семьи.

В отношении жительницы Чапаевска возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ; ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.