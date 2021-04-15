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В Самарский облсуд поступили жалобы на оправдательный приговор по делу о хищении топлива с помощью "жучков" В Самаре вынесли приговор по делу о покушении на Владимира Сафронова Прокуратура оспаривает мягкий приговор директору Нефтегорского ГПЗ В Самаре начинается суд по делу бывшего судьи Михаила Бурцева Замначальника управления конвоирования УФСИН получил условный срок

Суды Происшествия

В Самарский облсуд поступили жалобы на оправдательный приговор по делу о хищении топлива с помощью "жучков"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд поступили жалобы на оправдательный приговор Октябрьского районного суда от 29 декабря 2020 г. по уголовному делу о хищении топлива на АЗС с помощью "жучков". Об этом сообщили в суде.

Напомним, фигурантами дела являлись пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с их ведома на некоторых АЗС установили аппараты с измененным программным обеспечением, которое показывало клиенту, что ему "налили" столько топлива, сколько он оплатил, а по факту — меньше. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие заподозрило одного из руководителей нефтебазы, поставлявшей топливо (Константина Салко), и Сергея Юдина. С мая 2012 г. по февраль 2013 г. от действий ОПГ, как считали правоохранители, пострадали сотни физических и юридических лиц, которым был причинен ущерб свыше 2,8 млн рублей. В деле насчитывалось 750 потерпевших, среди которых оказалась и прокуратура Самарской области, чьих водителей также якобы обманули на заправках. Надзорному ведомству был причинен ущерб около 7 тыс. рублей.

10 января 2018 г. уголовное дело поступило в суд Октябрьского района Самары. Во время процесса выяснилось, что в обвинительном заключении не были указаны существо обвинения, место и время совершения преступления и прочее. Кроме того, суд признал заключения четырех экспертиз недопустимыми доказательствами, что не позволяло установить размер ущерба.

12 ноября 2020 г. материалы в отношении Владимира Чуфистова выделили в отдельное производство для соединения с другим делом. А 29 декабря оставшимся четверым подсудимым — Игорю Петрушину, Ольге Клиентовой, Константину Салко и Сергею Юдину суд вынес оправдательный приговор, так как в деяниях каждого из них отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

На этот приговор пожали жалобу. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, к ним поступило апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей стороны. Дата их рассмотрения пока не назначена.

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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Бог в помощь.

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