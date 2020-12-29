В Самаре вынесли оправдательный приговор по делу о хищении топлива с помощью "жучков"

Во вторник, 29 декабря, в Октябрьском районном суде Самары огласили оправдательный приговор по уголовному делу о хищении топлива на АЗС с помощью "жучков". Процесс продолжался несколько лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, фигурантами дела являются пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с их ведома на некоторых АЗС установили аппараты с измененным программным обеспечением, которое показывало клиенту, что ему "налили" столько топлива, сколько он оплатил, а по факту — меньше. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие заподозрило одного из руководителей нефтебазы, поставлявшей топливо (Константина Салко), и Сергея Юдина. С мая 2012 г. по февраль 2013 г. от действий ОПГ, как считали правоохранители, пострадали сотни физических и юридических лиц, которым был причинен ущерб свыше 2,8 млн рублей.

Уголовное дело возбудили в апреле 2013 г., оно находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

Октябрьский райсуд Самары начал рассматривать дело в августе 2016 г., тогда в нем насчитывалось 750 потерпевших. Но среди них оказалась прокуратура Самарской области, чьих водителей также якобы обманули на заправках. Из обвинительного заключения следовало, что надзорному ведомству причинен ущерб 7287,25 рубля. Из-за этого прокуратура Самарской области не могла утвердить обвинение, 31 января 2017 г. суд вернул дело прокурору для устранения нарушений.

10 января 2018 г. уголовное дело поступило в суд Октябрьского района Самары. В августе 2019 г. представитель гособвинения попросил о возвращении дела прокурору. На этот раз в обвинительном заключении не было указано существо обвинения, место и время совершения преступления и прочее.

При этом Октябрьский райсуд признал заключения четырех экспертиз недопустимыми доказательствами, что не позволяло установить размер ущерба.

В начале декабря в суде прошли прения, 25 декабря началось оглашение приговора. Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах четверым подсудимым: Игорю Петрушину, Ольге Клиентовой, Константину Салко и Сергею Юдину вынесли оправдательный приговор. Он еще не вступил в законную силу.