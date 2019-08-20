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Суд отказался возвращать прокуратуре дело о хищениях топлива с помощью жучков

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 августа, Октябрьский районный суд Самары под председательством Юлии Лобановой отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело о хищении топлива на АЗС с помощью жучков, передает корреспондент Волга Ньюс.

Напомним, фигурантами дела являются пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, на некоторых АЗС установили аппараты с ПО, которое позволяло обманывать клиентов и заливать им меньше топлива. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие заподозрило и одного из руководителей нефтебазы Константина Салко, а также Сергея Юдина. С мая 2012 по февраль 2013 г. физическим и юридическим лицам был причинен ущерб более 2,8 млн рублей.

Недавно в ходе судебного процесса представитель гособвинения попросил вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Судья Юлия Лобанова отметила, что препятствий для рассмотрения уголовного дела судом нет и в удовлетворении ходатайства обвинения отказала. Теперь судебный процесс продолжится. Дата следующего заседания уже назначена.

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