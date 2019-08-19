Прокуратура требует вернуть дело о недоливе топлива с помощью жучков

Судебный процесс по уголовному делу о недоливе топлива на АЗС при помощи "жучков", длящийся уже несколько лет, может снова приостановиться, сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Гособвинение просит вернуть дело прокурору, с чем не согласны сами обвиняемые, которые настаивают на продолжении процесса, так как, по их мнению, дело идет к оправдательному приговору.

Напомним, фигурантами дела являются пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с их ведома на некоторых АЗС установили аппараты с измененным программным обеспечением, которое показывало клиенту, что ему "налили" столько топлива, сколько он оплатил, а по факту — меньше. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие уличило одного из руководителей нефтебазы, поставлявшей топливо (Константина Салко), и Сергея Юдина. С мая 2012 по февраль 2013 г. от действий ОПГ пострадали сотни физических и юридических лиц, которым был причинен ущерб свыше 2,8 млн рублей.

Уголовное дело возбудили в апреле 2013 г., оно находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

Октябрьский райсуд Самары начал рассматривать дело в августе 2016 г., тогда в нем насчитывалось 750 потерпевших. Но в их числе оказалась прокуратура Самарской области, чьих водителей также обмманули на заправках. Из обвинительного заключения следовало, что надзорному ведомству причинен ущерб 7287,25 рублей. Из-за этого прокуратура Самарской области не могла утверждать обвинительное заключение. И 31 января 2017 г. суд постановил вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Потом дело поступило в прокуратуру Ульяновской области. В итоге обвинительное заключение утвердили.



После утверждения обвинительного заключения, 10 января 2018 г., уголовное дело поступило для рассмотрения в суд Октябрьского района Самары. Процесс ведет судья Ольга Лобанова, а сторону государственного обвинения представляют сотрудники прокуратуры Ульяновской области.

Рассмотрение дела сейчас может снова остановиться на неопределенный срок, так как недавно представитель гособвинения заявил ходатайство о возвращении дела прокурору.

В ходатайстве поясняется, что в обвинительном заключении должно быть указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы и цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Но эти требования уголовно-процессуального законодательства выполнены не в полном объеме.

Так, по мнению следствия, минимальный размер недолива составил 3,25%, но такой размер недолива не соответствует материалам дела. При этом Октябрьский райсуд признал заключения четырех экспертиз недопустимыми доказательствами, а следовательно не установлен размер ущерба, причиненного юридическим лицам. Суд отказал обвинению, просившему назнанечить компьютерную экспертизу и бухгалтерскую судебную экспертизу. Из-за этого нельзя установить размер ущерба.

Также гособвинитель говорит о нарушениях прав потерпевших, некоторых из них не уведомили должным образом об их статусе по делу.

В суде выяснилось, что 16 октября 2018 г. Октябрьский райсуд приостановлил производство по уголовному делу Владимира Чуфистова в связи с его тяжелой болезнью. Но, поскольку его уголовное дело и уголовное дело остальных фигурантов направляли в суд одним обвинительным заключением, гособвинитель просил уголовное дело в отношении него возобновить для решения о возвращении дела прокурору.

Тем временем подсудимые говорят, что сейчас дело идет к оправдательному приговору, и ходатайствуют против его возвращения прокурору.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления.



