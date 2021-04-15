Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре

Сервис аренды электросамокатов Urent ("Юрент") с 13 апреля заработал в Самаре.

Парк составляет 1500 электросамокатов. Стоимость аренды самоката составит 4 рубля за минуту + 30 рублей за активацию самоката с каждой поездкой.

Арендовать самокат можно в приложении Urent для iOS или Android, а также в приложении сервиса заказа такси Ситимобил. Пользователь может взять в аренду до 5 самокатов с 1 аккаунта — для себя, друзей и членов семьи.

Взять самокат можно пока только на набережной, а оставить в центре города — места для парковки есть в границах улицы Агибалова и у станции метро "Российская". Вскоре электросамокаты станут доступны во всем городе.