Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре

Сервис аренды электросамокатов Urent ("Юрент") с 13 апреля заработал в Самаре.
Парк составляет 1500 электросамокатов. Стоимость аренды самоката составит 4 рубля за минуту + 30 рублей за активацию самоката с каждой поездкой.
Арендовать самокат можно в приложении Urent для iOS или Android, а также в приложении сервиса заказа такси Ситимобил. Пользователь может взять в аренду до 5 самокатов с 1 аккаунта — для себя, друзей и членов семьи.
Взять самокат можно пока только на набережной, а оставить в центре города — места для парковки есть в границах улицы Агибалова и у станции метро "Российская". Вскоре электросамокаты станут доступны во всем городе.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор