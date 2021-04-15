В Самаре завершился отопительный сезон. Зимний период — это всегда проверка служб ЖКХ на профпригодность. О том, как обслуживаемые УК "Коммунресурс" дома пережили зиму, о делах текущих, прозрачности и открытости, рассказал директор управляющей компании Леонид Пугачев.

Зима всегда приходит неожиданно

— Наступление холодов — это повышенная готовность для управляющих компаний. Как вы преодолели сезон?

— Прошедшая зима выдалась относительно спокойной. Были резкие перепады температур, но длительных устойчивых морозов не было. Благодаря этому удалось избежать серьезных аварий, и пиковые нагрузки мы пережили без потрясений. Аварии если и случались, то в тех домах, где мы не вели подготовку, которые перешли под наше управление либо в самом начале сезона, либо непосредственно перед ним.

У нас есть четкий алгоритм работ в подготовительном сезоне. В первую очередь согласовывается график подготовки объектов, по каждому дому устанавливаем дату промывки и опрессовки теплоузлов, в назначенное время приглашаем сотрудников тепловой инспекции и представителей поставщиков теплоресурсов. Проводим ревизию и замену запорно-регулирующей арматуры, стояков, промываем систему отопления. Поэтому к отопительному сезону мы подготовились очень хорошо. Ежегодно количество заменяемых вентелей исчисляется сотнями, а труб — километрами. В прошлом году было заменено около 4 километров труб.

— Как "Коммунресурс" реагирует на экстренные случаи?

— Согласно нормативной документации, все аварийные ситуации четко регламентированы, установлены сроки устранения в зависимости от сложности работ. В отопительный период поломки, связанные с подачей тепла, должны исправляться за несколько часов, повреждения водоснабжения устраняются в течение трех рабочих дней. Мы ликвидировали все аварии в установленные сроки, начиная с того дома, который перешел в наше управление накануне отопительного сезона. В первый день подачи теплоносителя там случился коллапс, и нам пришлось срочно поменять 2/3 всей системы отопления и горячего водоснабжения. Но мы справились с этой проблемой.

Денег нет, но работать надо

— Не все жильцы аккуратно платят на потребляемые ресурсы. Как вы боретесь с неплатежами?

— Пандемия внесла свои коррективы и в работу по сбору задолженностей. Существовал ряд ограничительных мер, в том числе мораторий на начисление пеней. Поэтому весь 2020 год мы старались урегулировать вопросы с должниками во внесудебном порядке. В основном велась разъяснительная работа через уведомления, где мы пытались донести до жителей, что, несмотря на все сложности, мы продолжаем оказывать им услуги в полном объеме и ждем от них регулярной оплаты.

Кто-то относился с пониманием, кто-то объяснял, что попал в очень трудную финансовую ситуацию и не в состоянии сейчас оплатить долги. С такими жильцами мы составляли соглашение, где прописывали механизм возврата накопившейся задолженности. С текущего года мы возобновили все прежние способы возврата долгов через судебные инстанции.

Тепло не там, где греют, а там, где его берегут

— Какие превентивные меры энергосбережения применяются?

— Что касается сбережения тепла, то в рамках подготовки дома мы меняем по необходимости оконные и тамбурные дверные блоки, герметизируем и утепляем межпанельные швы в панельных домах. Опять же если в техническом помещении порядок, то все в итоге выливается в удержание тепла в доме и увеличивает теплоэффективность.

Уже через две недели мы начинаем подготовительную работу к следующему отопительному сезону — так называемые весенние осмотры, в ходе которых проверяется состояние дома от кровли до подвала. Уточняются необходимые работы, не учтенные ранее, корректируется план текущего ремонта на год.

Если говорить не только о теплоэффективности, но и об энергосбережении в целом, то мы активно устанавливаем антивандальные системы освещения с акустическими датчиками. Это позволяет экономить до 30% общедомовых затрат на электроэнергию.

— Как о планах и задачах компании узнают жители?

— Сейчас в обслуживании нашей компании 308 домов, и в мае добавится еще несколько. В первую очередь мы стараемся стать максимально открытыми для общения с жителями наших домов через все возможные ресурсы.

У нас собственный сайт, аккаунт в инстаграме @kommunresurs и аккаунт в твиттере twitter.com/komres63. Для жильцов в возрасте 65 плюс, на которых еще распространяются ограничения, мы пытаемся наладить видео-конференц-связь и для них же выпускаем свое печатное издание. Регулярно проводятся встречи с активами домов в формате круглого стола.

С конца марта мы возобновили в полном объеме офлайн-прием жителей. Каждый вторник с 13.00 до 18.00 все желающие могут обратиться к директору управляющей компании. Для решения сложных вопросов приглашаются профильные специалисты. Наш принцип работы с людьми — это открытость и прозрачность.

www.kommunresurs.ru