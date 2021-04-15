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ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ получил официальное уведомление со стороны Минпромторга о запуске нового конкурса на выделение субсидии в рамках льготных программ автокредитования. В случае его успешного прохождения банк готов удовлетворить спрос своих клиентов в полном объеме.

"Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на рост продаж в начале этого года, — комментирует Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ. — За первый квартал 2021 года мы на треть увеличили объем выданных кредитов на автомобили. Госсубсидирование сыграло важнейшую роль в восстановлении спроса после пандемии, его доля в общих продажах первого квартала превысила 28% по числу выдач".

На сегодняшний день в рамках программ господдержки ВТБ выдал свыше 6,4 тысячи автокредитов на сумму более 4,6 млрд рублей. Объем продаж в январе–марте нынешнего года в 1,5 раза превысил результаты первого квартала прошлого. Средний чек составляет более 700 тыс. рублей.

Наибольшим спросом в рамках госпрограммы пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Лидером среди программ государственной поддержки традиционно является программа "Семейный автомобиль", на втором месте — "Первый автомобиль". Наибольший спрос на госпрограммы демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

"Продление госпрограммы является своевременной и важной мерой поддержки продаж новых автомобилей для населения. В этом году мы прогнозируем рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет пролонгации действующей госпрограммы. Она охватывает более широкие сегменты в сравнении с поддержкой первого полугодия 2019 года. Дополнительными факторами станет снятие ограничений после пандемии и дальнейшее развитие кредитования в сегменте автомобилей с пробегом. Со своей стороны, как один из наиболее активных участников госпрограмм, мы готовы удовлетворить спрос клиентов на льготные кредиты в полном объеме", — заявил Иван Жигарев.

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