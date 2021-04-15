Самарская область вышла в лидеры ПФО по количеству субъектов МСП

Самарский регион занимает вторую строчку Приволжского федерального округа среди регионов-лидеров по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно реестру СМСП на 10 апреля 2020 года, в губернии зарегистрировано 126 900 микро-, малых и средних предприятий, а также в это число входят 63 951 индивидуальных предпринимателей. По данному показателю Самарская область уступает только Татарстану, где числится 156 822 СМСП.
Численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в Самарской области составляет 374,4 тыс человек, что составляет 34% от общего количества работников.
"В различных формах МСП получили поддержку более чем на 33 млрд рублей. Наши предприниматели использовали все предоставленные им возможности, чтобы сохранить и продолжить развивать свое дело. С августа прошлого года по сегодняшний день в регионе стало на 5 тыс. больше таких предприятий. С 2020 года в Самарской области появилась новая форма ведения бизнеса — налог на профессиональный доход. На 14 апреля у нас зарегистрировано 52 355 самозанятых граждан, и по этому показателю мы являемся одним из лучших регионов в стране", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.