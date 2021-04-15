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Облправительство Власть и политика

Самарская область вышла в лидеры ПФО по количеству субъектов МСП

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский регион занимает вторую строчку Приволжского федерального округа среди регионов-лидеров по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно реестру СМСП на 10 апреля 2020 года, в губернии зарегистрировано 126 900 микро-, малых и средних предприятий, а также в это число входят 63 951 индивидуальных предпринимателей. По данному показателю Самарская область уступает только Татарстану, где числится 156 822 СМСП.

Численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в Самарской области составляет 374,4 тыс человек, что составляет 34% от общего количества работников.

"В различных формах МСП получили поддержку более чем на 33 млрд рублей. Наши предприниматели использовали все предоставленные им возможности, чтобы сохранить и продолжить развивать свое дело. С августа прошлого года по сегодняшний день в регионе стало на 5 тыс. больше таких предприятий. С 2020 года в Самарской области появилась новая форма ведения бизнеса — налог на профессиональный доход. На 14 апреля у нас зарегистрировано 52 355 самозанятых граждан, и по этому показателю мы являемся одним из лучших регионов в стране", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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