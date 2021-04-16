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Андрей Карасев, банк "Открытие": удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускорится

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике. Многие компании переориентировали свои бизнес-процессы на цифровые технологии, ввели на постоянной основе "удаленный" формат работы и сфокусировались на онлайн-сервисах и автоматизации, а ряд отраслей даже в условиях пандемии стали показали активный рост. Об этом в ходе дискуссии "Технологическое преодоление вызовов и барьеров в условиях мирового экономического шока" на Красноярском экономическом форуме — 2021 рассказал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

По словам Андрея Карасева, российские компании и государственный сектор смогли оперативно и эффективно перейти на удаленную работу весной 2020 года. В результате после ослабления локдауна многие руководители компаний приняли решение о сохранении части сотрудников на "удаленке" вне зависимости от пандемии. В частности, в банке "Открытие" было принято решение о внедрении технологии гибких рабочих мест и удаленной работе на постоянной основе. Подобные решения позволяют существенно экономить на текущих расходах, аренде и содержании помещений.

Директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" отметил, что благодаря локдауну стандартом стало использование для онлайн-совещаний таких интернет-платформ как Zoom, Cisco meetings, Google meet, которые заменили необходимость личных очных встреч с клиентами, коллегами, руководством и позволили значительно повысить эффективность использования рабочего времени участников. При этом показатели и стоимость компаний-провайдеров данных услуг выросли в десятки раз.

"Помимо работы корпоративных сервисов отлично показали себя во время пандемии государственные электронные площадки — сервисы Госуслуги, Mos.ru, технологии контроля за трафиком, распознавание лиц, управление пассажирскими потоками — это примеры эффективной работы нашего государства, которые могут и должны использоваться в будущем", — отметил Андрей Карасев.

Эксперт ожидает, что по мере прохождения пандемии COVID-19 переход компаний и клиентов-физических лиц в Digital-каналы ускорится, а бизнес-процессы компаний и нормативная база организации труда претерпят серьезные изменения. "Лидерами и основными локомотивами изменений в корпоративном секторе во время и после пандемии станут электронная коммерция, предприятия розничной торговли, логистические компании, IT-сектор и медицина. Телекомы и ИТ компании, производители компьютеров, софта, инфраструктуры и информационной безопасности взрывообразно наращивают объемы бизнеса, а медицина наконец перешла в онлайн. Эти сферы и отрасли в будущем имеют большой потенциал стать лидерами изменений", — отметил Андрей Карасев.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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