В Тольятти начал работу круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

В пятницу, 16 апреля, на базе Ставропольской центральной районной больницы открылся круглосуточный прививочный кабинет для вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции.

Чтобы сделать прививку от новой коронавируснойинфекции, жители могут обратиться в любое удобное время круглосуточно в поликлиническое отделение Ставропольской районной больницы по адресу г. Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, 5, телефон - 8(8482)790451. С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Это необходимо для получения в последующем сертификата о вакцинации.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины.

Напомним, это уже второй круглосуточный прививочный пункт в регионе. Первый работает в Самаре на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу улица Мичурина, 125, телефон – 8(846)3124890.