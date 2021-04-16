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Баскетбол Спорт

БК "Самара" вышел вперед в серии, обыграв "Руну"

МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" обыграл "Руну" - 81:73 — выход в серии.

Самарцы вполне по-хозяйски начали поединок, постоянно ведя в счете. А к середине стартового периода, выдав рывок 6:0, получила 9 очков преимущества (13:4). Благодаря трехочковым от Антона Глазунова и Владимира Пичкурова наша команде держала хозяев на расстоянии в 9-10 очков, хотя к концу периода, перебрав с фолами, позволила им чуть подсократить отставание — 23:16.

Вторая десятиминутка проходила ровнее. "Самара" вела 5-7 очков: то Игорь Смыгин забьет в проходе, то Айк Нваму положит очередную треху, то Алексей Нестеров окажется расторопнее всех под кольцом. А за две минуты до большого перерыва Владимир Пичкуров и тот же Нестеров вернули гостям "+10" — 41:31. И после первой половины задел был неплохим: 44:36.

"Руна" после перерыва попыталась ускориться, пару раз приближалась в счете до 4 очков — но самарцы держались. А затем сами ускорились, да так, что приехавшим в Москву поддержать команду болельщикам оставалось лишь восторженно гудеть: три трехочковых за две минуты (два от Айка Нваму и одно от Максима Дыбовского) и проход Макара Коновалова принесли уже 17 очков задела (59:42)!

Хотя конец третьего и начало четвертого периодов прошли уже под диктовку москвичей, вполовину сокративших разницу. Еще одна треха от Максима Дыбовского, прервавшая трехминутное молчание нашей команды, не остудила их порыв: за шесть минут до финальной сирены от недавнего преимущества остались крохи — 64:61. Как же вовремя издали попал Игорь Смыгин! Самарцы нашли в себе силы на концовку, в которую входили, имея "+6" (72:66). И треха Айка Нваму (уже пятая за матч!) за минуту до сирены стала для хозяев "приговором".

 

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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