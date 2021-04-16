В регион поступили 15000 доз вакцины ГамКовидВак

В Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции —15 тыс. доз. Сегодня вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 242 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 154 тыс. человек. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают два круглосуточных прививочных пункта в Самаре на базе городской больницы № 4 (улица Мичурина, 125) и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ (Автозаводское шоссе, 5). Кроме того, организована работа мобильных комплексов возле торговых центров и выезды 19 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленные села области.