В самарской квартире взорвался газ, госпитализирован мужчина

Ночью 15 апреля в самарской квартире взорвался газ. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд Самары.

ЧП произошло в многоэтажке на ул. Дыбенко, 118. Из-за хлопка газа в квартире выбило окна, также повреждены два припаркованных автомобиля. Пожара не последовало. Пострадал 46-летний мужчина, его госпитализировали.

Несущие конструкции здания не повредились. Сразу после случившегося из дома эвакуировали 45 человек.