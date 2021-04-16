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ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первую неделю после снижения ставки по ипотеке с господдержкой до 5,8% ВТБ нарастил число заявок по льготным кредитам до 1,5 тысяч, что на 50% превышает показатели предыдущей недели. Общий объем выданных кредитов по программе достиг 84 тысяч сделок на 270 млрд рублей.

Помимо заявок на кредиты с господдержкой рост спроса отмечен и на программы рефинансирования — на 20% к предыдущей неделе. По ним ВТБ снизил ставки на 0,4 п. п., до 7,8%.

"В этом году спрос на покупку недвижимости в России сохраняется на высоком уровне, в первом квартале мы выдали рекордный объем ипотеки. Наша стратегическая задача — сделать жилищные кредиты для населения максимально доступными и выгодными, поэтому в начале апреля мы снизили ставку по программе с государственной поддержкой. Заемщики отреагировали на наш дисконт ростом числа заявок — всего за неделю он вырос в 1,5 раза. Мы готовы удовлетворить спрос населения в полном объеме — в планах ВТБ на первое полугодие 2021 года выдать 150 млрд рублей льготной ипотеки", — заявил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам с 9 апреля. В рамках программы с господдержкой ставка снижена на 0,3 пп, до 5,8% годовых. Предложение действует до 31 мая текущего года.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.

Гид потребителя

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