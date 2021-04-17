Ремонт Ракитовского шоссе в Самаре начнется 19 апреля

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Ямочный ремонт Ракитовского шоссе в Самаре начнется в понедельник, 19 апреля. Сейчас там проводятся подготовительные работы, сообщает пресс-служба горадминистрации.