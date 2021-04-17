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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт Ракитовского шоссе в Самаре начнется 19 апреля

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ямочный ремонт Ракитовского шоссе в Самаре начнется в понедельник, 19 апреля. Сейчас там проводятся подготовительные работы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На Ракитовском шоссе также планируется построить три дождеприемника для водоотведения. Работы должны завершиться до 30 мая.

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