Пенсионер в Сызрани попался на хищении денег у знакомой через мобильный банк

Ранее не судимому 65-летнему жителю Сызранского района предъявлено обвинение в двух кражах с банковской карты знакомой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным следствия, в течение августа прошлого года обвиняемый с мобильного банка пожилой женщины совершал различные покупки. Пользуясь тем, что потерпевшая имеет проблемы со здоровьем, мужчина тратил деньги на личные нужды. За месяц он потратил более 39 тыс. рублей.

Второй раз пропажу денег обнаружили в сентябре 2020 года. Сумма похищенного составила 37 тыс. рублей.

Заметил пропажу сын женщины, который приехал погостить и через онлайн-приложение проверил счета. После этого он обратился в полицию.

Как установили полицейские, обвиняемый помогал потерпевшей и знал, что на банковских картах она имеет крупную сумму. Деньги он списывал с помощью ее сотового телефона, который нашли по месту жительства мужчины.

Жителю Сызрани предъявлено обвинение в двух преступлениях по ст. 158 УК РФ "Кража". Уголовное дело направлено в суд.