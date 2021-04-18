Пенсионер в Сызрани попался на хищении денег у знакомой через мобильный банк

Ранее не судимому 65-летнему жителю Сызранского района предъявлено обвинение в двух кражах с банковской карты знакомой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным следствия, в течение августа прошлого года обвиняемый с мобильного банка пожилой женщины совершал различные покупки. Пользуясь тем, что потерпевшая имеет проблемы со здоровьем, мужчина тратил деньги на личные нужды. За месяц он потратил более 39 тыс. рублей.
Второй раз пропажу денег обнаружили в сентябре 2020 года. Сумма похищенного составила 37 тыс. рублей.
Заметил пропажу сын женщины, который приехал погостить и через онлайн-приложение проверил счета. После этого он обратился в полицию.
Как установили полицейские, обвиняемый помогал потерпевшей и знал, что на банковских картах она имеет крупную сумму. Деньги он списывал с помощью ее сотового телефона, который нашли по месту жительства мужчины.
Жителю Сызрани предъявлено обвинение в двух преступлениях по ст. 158 УК РФ "Кража". Уголовное дело направлено в суд.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.