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Архитектура Культура

Самарский элеватор могут взять под охрану позднее

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Новый элеватор", расположенный на берегу р. Самара, может быть поставлен на охрану как градостроительная доминанта города позднее, сообщает УГООКН Самарской области.

Напомним, что ведомство отказалось включить в перечень выявленных ОКН пять построек в Самаре, в числе которых находится и элеватор. 

В соответствии с актом государственной историко-культурной экспертизы от 25 июля 2016: "литера К — поздняя градоформирующая постройка 1970-х гг. <…> Здание служит градостроительной доминантой и хорошо воспринимается во внутренних и внешних, с р. Самары, панорамах города. К комплексу мельницы Соколова отношения не имеет, но может быть поставлено на охрану как градостроительная доминанта города позднее."

В 2018–2019 гг. данные факты были учтены при подготовке проекта предмета охраны исторического поселения города Самары. 27 декабря 2019 г. постановлением Правительства Самарской области № 1019 утверждены границы исторического поселения города Самары и его предмет охраны, в том числе объект "Элеватор государственного банка" (Хлебная площадь, д. 8) в качестве доминанты.

"Одновременно с этим стоит отметить, что существующие проектные предложения реконструкции данного объекта не осуществимы при наличии у него статуса объекта культурного наследия, ограничивающего возможные виды работ. Кроме того, в настоящее время элеватор расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН "Мукомольная мельница Соколовых", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Карбюраторная, 1, утвержденной приказом управления от 08.06.2017 № 68. В соответствии с режимами использования земель, предельные параметры строительства в границах данной зоны ограничиваются 24 метрами, что не позволяет говорить о высотном строительстве на данной территории", - говорится в сообщении ведомства. 

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