Самарский элеватор могут взять под охрану позднее

"Новый элеватор", расположенный на берегу р. Самара, может быть поставлен на охрану как градостроительная доминанта города позднее, сообщает УГООКН Самарской области.

Напомним, что ведомство отказалось включить в перечень выявленных ОКН пять построек в Самаре, в числе которых находится и элеватор.

В соответствии с актом государственной историко-культурной экспертизы от 25 июля 2016: "литера К — поздняя градоформирующая постройка 1970-х гг. <…> Здание служит градостроительной доминантой и хорошо воспринимается во внутренних и внешних, с р. Самары, панорамах города. К комплексу мельницы Соколова отношения не имеет, но может быть поставлено на охрану как градостроительная доминанта города позднее."

В 2018–2019 гг. данные факты были учтены при подготовке проекта предмета охраны исторического поселения города Самары. 27 декабря 2019 г. постановлением Правительства Самарской области № 1019 утверждены границы исторического поселения города Самары и его предмет охраны, в том числе объект "Элеватор государственного банка" (Хлебная площадь, д. 8) в качестве доминанты.

"Одновременно с этим стоит отметить, что существующие проектные предложения реконструкции данного объекта не осуществимы при наличии у него статуса объекта культурного наследия, ограничивающего возможные виды работ. Кроме того, в настоящее время элеватор расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН "Мукомольная мельница Соколовых", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Карбюраторная, 1, утвержденной приказом управления от 08.06.2017 № 68. В соответствии с режимами использования земель, предельные параметры строительства в границах данной зоны ограничиваются 24 метрами, что не позволяет говорить о высотном строительстве на данной территории", - говорится в сообщении ведомства.