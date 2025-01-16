В Самаре реконструировали уникальную ретровывеску для библиотеки № 5

Ретровывеску "Библиотека", собранную из телевизионных кинескопов, восстановили в Самаре силами жителей города, команды фонда "Надо сохранить" и компании по производству световой рекламы ARTICOOL.

"Большая вывеска "Библиотека" с торца дома № 9 по ул. Аэродромной, появилась в начале 90-х. Время было трудное, интерес к чтению падал, и руководство библиотек думало, как привлечь внимание людей. Тогда-то нам и установили ее, причем не над самой библиотекой, а так, чтобы она была заметна с проезжей части. Надпись динамичная, буквы очень красиво загорались друг за другом. Но в начале 2000-х вывеска постепенно вышла из строя: гасли буквы, выпал один из экранов, из которых она состоит", — рассказала Волга Ньюс заведующая библиотекой, Елена Горбунова.

По ее словам, инициатива по восстановлению уникальной вывески принадлежала жителям района, которые связались с фондом "Надо сохранить", а те, в свою очередь, с компанией по производству вывесок ARTICOOL.

"Курировал проект, в том числе руководитель компании ARTICOOL Павел Савельев, который вырос у нас в соседнем доме, был в детстве нашим читателем. Весь коллектив библиотеки в восторге от того, как теперь выглядит вывеска: очень красиво, с сохранением прежнего ретростиля. Но если раньше свет от вывески бил в окна домов, и люди жаловались, что ночью буквы светят ярко, то сейчас там горят светодиоды, и наша красивая надпись "Библиотека" не мешает горожанам, а только радует глаз", — подчеркнула представитель библиотеки.

Как пояснил Волга Ньюс сам Павел Савельев, для него этот проект является, прежде всего, проявлением социальной ответственности бизнеса.

"Такие вывески делали в СССР с конца 80-х, и они довольно интересно смотрятся до сих пор, сохраняя историческую атмосферу на улицах города. Я с детства помню эту вывеску. И когда узнал, что команда "Надо сохранить" ищет партнеров для ее восстановления, мы сразу откликнулись. На все этапы работ, вместе с различными согласованиями ушло около полугода. Мы отвечали за световую составляющую и смогли воссоздать оригинальный алгоритм работы экранов, когда вывеска загорается буква за буквой. Заменили недолговечные лампы накаливания светодиодами, подобрали подходящий кинескоп вместо одного утерянного, покрасили все экраны специальной краской", — рассказал Павел Савельев.

По его словам, стоимость системы освещения вывески "Библиотека" составила около 70 тыс. руб., а в целом реконструкция обошлась спонсорам в 250 тыс. рублей.

"По нашим данным, в России еще не было опыта восстановления подобных вывесок. Самарская "Библиотека" стала первой. Мы планируем и дальше участвовать в проектах по реконструкции оригинальных вывесок на улицах Самары, потому что очень любим наш город и хотим сохранять его уникальный облик", — подчеркнул Савельев.

Самарская библиотека № 5 в 2025 г. отметит свое 95-летие. Учреждение живет и развивается: ищет интересные формы работы, внедряет новые информационные технологии, пользуется заслуженным авторитетом среди читателей и коллег. В книжном фонде библиотеки, в том числе хранится коллекция раритетных изданий.