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Архитектура Культура

Самарские памятники архитектуры хотят номинировать в список ЮНЕСКО

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о сохранении и развитии историко-культурного наследия региона. Он предусматривает разработку программы по сохранению памятников архитектуры до 2029 года.

Фото: Юлия Рубцова

Ответственной за эту работу станет Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН). Губернатор дал ведомству 3 месяца на выполнение поручения.

Программа будет носить название "100 объектов культурного наследия". В нее должны войти мероприятия по восстановлению и сохранению памятников архитектуры, введения их в хозяйственный оборот и популяризации, актуализации перечня исторических поселений.

Также инспекция должна будет определить и номинировать отдельные объекты культурного наследия статусом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это позволит привлечь дополнительное финансирование на сохранение самарских памятников архитектуры, повысить престиж территории и привлечь больше туристов.

Вопрос номинирования некоторых объектов на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО уже обсуждался в регионе около 5 лет назад. Кандидатами называли бункер Сталина в Самаре и Закамскую оборонительную линию, которая проходит по территории Самарской области и Татарстана. Также звучали мнения экспертов о том, что на этот статус может претендовать и исторический центр Самары.

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