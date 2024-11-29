В Самаре капитально отремонтируют крышу памятника "Дом Кочеткова"

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало научно-проектную документацию по капитальному ремонту крыши памятника архитектуры "Дом Кочеткова" (улица Фрунзе, 60). Об этом сообщает пресс-служба УГООКН.

"По результатам обследования состояние элементов конструкций крыши оценивается как ограниченно-работоспособное. Стропильная система имеет дефекты и повреждения: следы замачивания деревянных конструкций, разрушение узлов сопряжения элементов. Зафиксированы следы коррозии кровельных листов, ненадлежащее примыкание кровельных листов к вступающим выше уровня кровли элементам. Покрытие шатра имеет следы коррозии и требует замены. Восстановление необходимо также для конструкции деревянного шпиля", — рассказали в управлении.

Во время капремонта планируется демонтировать старую крышу и обрешетку, расчистить чердачные перекрытия от мусора, демонтировать покрытия четырехгранного шатра со шпилем из ромбовидных чешуек, заменить стропила, слуховое окно, обработать антисептиками деревянные конструкции, восстановить водосточную систему и т. д.